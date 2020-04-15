Danimarka anaokulları ve okulları yeniden açıyor

Danimarka'da yeni tip koronavirüsün yayılmasına önlem olarak kapatılan okullar kısmen yeniden açıldı. Beşinci sınıfa kadar okullar ve anaokullarında sıkı önlemler alınarak eğitime başlandı. İlkokullarda öğrenci başına 4 metrekare, anaokullarında ise çocuk başına 6 metrekare alan olması zorunluluğu getirildi. Sıraların iki metre arayla yerleştirilerek öğrencilerin birbirlerine mesafeli oturması ve ders aralarında da en fazla beşinin biraraya gelmesi de alınan önlemler arasında.

Çocukların yemeğini paylaşması, şekerleme getirmesi yasaklanırken iki saatte bir el yıkama uygulaması getirildi. Oyuncaklar, okula dair alanlar, masa ve kapı kolları günde iki kez dezenfekte edilecek. Koronavirüsün en çok etkilediği risk grubu içinde olan ebeveynler çocuklarını okula veya anaokuluna göndermeyebilecek.

Gerekli koşulları yerine getirmeyen okullar ise kapalı kalacak. Belediyelerin verdiği bilgiye göre okul ve anaokulların yaklaşık yarısı bu önlemleri alabiliyor. Diğer kalan okulların da önümüzdeki Pazartesi günü açılması bekleniyor.

Danimarka tedbir almakta hızlı davrandı

Danimarka’da ilk koronavirüs vakası 27 Şubat’ta İtalya’nın Lombardiya bölgesinden kayak tatilinden dönen bir kişide tespit edilmişti. Danimarka virüsün hızla yayılması üzerine 16 Mart itibariyle tüm okulları ve anaokulları kapatan ilk ülkelerden biriydi.

Başbakan Mette Frederiksen’in koronavirüs tedbirlerini hızlı bir şekilde devreye sokması sonucu Danimarka, normal yaşama dönme süreci başlatan ilk ülkelerden biri oldu. Frederiksen salgına dair gelişmelere göre önlemleri gevşetmeyi sürdüreceklerini belirtti. Ülkede sağlık sisteminde de normalleşmeye gidilmesi ve Covid-19 hastası olmayanların tedavisinin de yeniden yapılmaya başlanması planlanıyor.

Danimarka’da koronavirüsten şimdiye kadar yaklaşık 300 kişi hayatını kaybederken virüs bulaşanların sayısı ise yaklaşık 6 bin 500’e ulaştı.

dpa,DW/DA,HS

© Deutsche Welle Türkçe