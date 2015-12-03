Danimarka Adalet Bakanı: Mültecilerin ziynet eşyalarına el koyalım

Avrupa Birliği üyeleri içerisinde mültecilere yönelik sert yaklaşımıyla öne çıkan Danimarka'da Adalet Bakanı Sören Pind, mültecilerin ziynet eşyalarına el konması gerektiğini savundu. Komşu İsveç başta olmak üzere AB üyesi birçok ülke ile karşılaştırıldığında oldukça az olmasına rağmen Danimarka'ya çok fazla mültecinin geldiğini savunan Pind, bu sayede elde edilecek gelirin mültecilerin masraflarını karşılamak için kullanılabileceğini söyledi. Söz konusu açıklamalar Danimarka'nın sağduyulu kesimlerinden tepki çekerken hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi (DF) söz konusu teklife destek verdiğini açıkladı. DF'in entegrasyon sözcüsü Martin Henriksen, ''Evet bazı durumlarda böyle bir adım atmak gayet adil olur. Ancak bu bir istisna olmalı.'' dedi.

4 bin 500 mülteciden talep

Geçtiğimiz Kasım ayında Danimarka'ya toplamda 4 bin 500 mültecinin iltica talebinde bulunduğu belirtiliyor. Bu sayı Ekim ayında 3 bin 646 idi. Komşu İsveç'in 2015 yılı içerisinde toplamda 190 bin mülteciyi kabul etmesi bekleniyor.