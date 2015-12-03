T24 LogoT24 Logo
Dünya

Danimarka Adalet Bakanı: Mültecilerin ziynet eşyalarına el koyalım

Hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi, öneriye destek vereceğini açıkladı

03 Aralık 2015 18:57

Avrupa Birliği üyeleri içerisinde mültecilere yönelik sert yaklaşımıyla öne çıkan Danimarka'da Adalet Bakanı Sören Pind, mültecilerin ziynet eşyalarına el konması gerektiğini savundu. Komşu İsveç başta olmak üzere AB üyesi birçok ülke ile karşılaştırıldığında oldukça az olmasına rağmen Danimarka'ya çok fazla mültecinin geldiğini savunan Pind, bu sayede elde edilecek gelirin mültecilerin masraflarını karşılamak için kullanılabileceğini söyledi. Söz konusu açıklamalar Danimarka'nın sağduyulu kesimlerinden tepki çekerken hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi (DF) söz konusu teklife destek verdiğini açıkladı. DF'in entegrasyon sözcüsü Martin Henriksen, ''Evet bazı durumlarda böyle bir adım atmak gayet adil olur. Ancak bu bir istisna olmalı.'' dedi.

 

4 bin 500 mülteciden talep

 

Geçtiğimiz Kasım ayında Danimarka'ya toplamda 4 bin 500 mültecinin iltica talebinde bulunduğu belirtiliyor. Bu sayı Ekim ayında 3 bin 646 idi. Komşu İsveç'in 2015 yılı içerisinde toplamda 190 bin mülteciyi kabul etmesi bekleniyor.

 

ETİKETLER

danimarkaadalet bakanımülteciziynet eşyası

İlgili Haberler

Tusk'tan mültecilerle ilgili yeni öneri

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk mülteci adaylarını kontrol süresinin uzatılmasını talep etti.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24