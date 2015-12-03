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Dünya
Deutsche Welle

Tusk'tan mültecilerle ilgili yeni öneri

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk mülteci adaylarını kontrol süresinin uzatılmasını talep etti.

03 Aralık 2015 11:39


Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, mülteci politikasında değişiklik yapılmasını istedi. Tusk aralarında Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'un da bulunduğu altı gazeteye verdiği mülakatta, “Almanya dahil olmak üzere Avrupa'da kimse bu kadar fazla mülteci kabul etmek istemiyor” dedi.

Tusk, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i de kastederek ‘Avrupa'daki bazı politikacıların mülteci akınının durdurulamayacak kadar büyük olduğunu söylediklerini, halbuki mülteci akının durdurulması gerekecek kadar büyüdüğünü' belirtti.

"Süre uzatılabilir"

Eski Polonya Başbakanı Donald Tusk mülteci akınını frenlemek için tetkik süresinin devletler ve AB hukukunda yer aldığı gibi 18 aya kadar uzatılabileceğine ve halihazırda mülteci için Avrupa'ya gelmenin çok kolay olduğuna dikkat çekti. Aynı zamanda güvenlik unsurunun da hafife alınamayacağını belirten AB Konsey Başkanı, "Göçmen ve mültecilerin kontrolüne, parmak izinin alındığı bir dakikalık süre yetmez” dedi.

Donald Tusk ile aylardır mültecilerin bütün AB ülkeleri arasında paylaştırılması için gayret gösteren Almanya Başbakanı arasında görüş ayrılığı çıkmıştı. AB İçişleri Bakanları Konseyi eylül ayında Polonya ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinin itirazlarına rağmen İtalya ve Yunanistan'da bekleyen mültecilerin üyeler arasında paylaştırılmasını kararlaştırmıştı.

Donald Tusk çoğunlukla karar almanın siyasi zorlama anlamına geldiğini ve bazı AB ülkelerinin sürekli ve bağlayıcı mülteci kontenjanlarına karşı çıkmasını anlayışla karşıladığını sözlerine ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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