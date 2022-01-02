Danimarka, 2030'da fosil yakıt kullanmayan uçuşlara geçmeyi hedefliyor

Danimarka hükümeti, 2030'a kadar ülke içi uçuşları fosil yakıtsız gerçekleştirme kararını açıkladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yılbaşı konuşmasında, uçuşları "çevre dostu" hâle getirme amacından bahsetti. Ülke içi uçuşların fosil yakıt kullanılmadan yapılmasını hedeflediklerini açıklayan Frederiksen, henüz bu hedefe ulaşmak için yapılması gerekenlerin yapılmadığını söyledi.

Frederiksen araştırmacılar ve şirketlerin çözüm arayışında olduğunu belirtti. Avrupalı şirket Airbus, daha önce hidrojen yakıtlı uçaklarla ilgili planını 2035'e kadar hayatına geçirme planı olduğunu açıklamıştı.

Danimarka, 2030'a kadar bütün karbon emisyonunu yüzde 70 oranında düşürmek istiyor.