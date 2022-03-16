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Dünya

Danimarka, 2010 sonrası doğumlular için sigara satışını yasaklamayı değerlendiriyor

“Umudumuz 2010’dan sonra doğanların asla nikotin bazlı ürün kullanmaması"

16 Mart 2022 08:24

Danimarka, gelecek jenerasyonların sigara bağımlısı olmasının önüne geçmek için 2010 ve sonrasında doğanlara sigara ve nikotin ürünlerin satışının yasaklanmasını değerlendiriyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Henunicke “Umudumuz 2010’dan sonra doğanların asla nikotin bazlı ürün kullanmaması. Eğer gerekliyse bu ürünlerin satışını bu jenerasyona yasaklayabiliriz” dedi.

Danimarka’da şu an 18 yaşından sonra sigara alınabiliyor. Sağlık Bakanlığı’na göre ise 15-29 yaş arasındaki Danimarkalıların yüzde 31’i sigara içiyor.

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