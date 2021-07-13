Daniel Sturridge, futbola geri dönüyor

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Daniel Sturridge, La Liga ekiplerinden Real Mallorca'nın kendisini davet ettiği kamp teklifini kabul etti.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Mallorca, Daniel Sturridge'in yarından itibaren takımla birlikte antrenmanlara çıkacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun kendisine yapılan daveti kabul ettiği ve 14 Temmuz tarihinden itibaren takımın hazırlık kampına katılarak takımla birlikte çalışacağı belirtildi.

Daniel Sturridge, son olarak Trabzonspor forması giymiş ve 2 Mart 2020 tarihinde bordo mavili takımla yollarını ayırmıştı.

İngiliz futbolcu, Trabzonspor kariyerinde 16 resmi müsabakaya çıkmış ve takımına 7 gol, 4 asistlik bir katkı sağlamıştı.