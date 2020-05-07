Daniel Radcliffe, Harry Potter ve Felsefe Taşı'nı okuyacak

Harry Potter filmlerinin yıldızları, serisi ilk kitabı olan Felsefe Taşı'nı sevenleri için okuyacak. Daniel Radcliffe, Stephen Fry, Eddie Redmayne gibi isimlerin yapacağı okumaya ücretsiz olarak erişilebilecek.

Felsefe Taşı'nın yıldızlar tarafından okunacak 17 bölümü her hafta harrypotterathome.com, sitesinden ücretsiz olarak yayınlanacak. İsteyenler okumalara Spotify üzerinden de erişebilecek.

Felsefe Taşı'nı seslendirecek Harry Potter yıldızları, Daniel Radcliffe, Stephen Fry, Eddie Redmayne'den oluşuyor. Kitabı okuyacak diğer ünlüler ise Dakota Fanning, David Beckham olarak açıklandı.

Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling, yeni tip Koronavirüs pandemisi sürecinde kitaplarını daha ulaşılabilir kılmak için çeşitli adımlar atıyor. Rowling ve ekibi, öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde kitaplarını öğrencilere dijital olarak ulaştırabilmesi için lisans kısıtlamalarını gevşetme kararı aldı.