Daniel Radcliff, esrar içerken yakalandı!

The Daily Mirror gazetesinin haberine göre,partide adata bulutların üzerinde gezen 20 yaşındaki genç aktör, önce bir kız arkadaşıyla tuvalete girdi. Bir süre sonra yüzünde, göz kalemiyle yapılmış bir sakalla eğlenceye geri dönen Radcliff, arkadaşlarının sardığı esrarlı sigarayı içmeye başladı. Tam bu sırada görüntülenen Radcliff'in hiçbir rahatsızlık duymaması dikkat çekti. Harry Potter karakteriyle 12 yaşında dünya çapında şöhreti yakalayan Radcliff, serinin çekilmekte olan son bölümünde de rol alıyor.