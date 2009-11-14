T24 LogoT24 Logo
Magazin

Daniel Radcliff, esrar içerken yakalandı!

Harry Potter serisinin yıldızı Daniel Radcliffe'i Londra'daki bir partide esrar içerken paparazziler görüntüledi.

14 Kasım 2009 02:00

5Harry Potter serisinin yıldızı Daniel Radcliffe, Londra'daki bir partide esrar içerken paparazzilere yakalandı.

   The Daily Mirror gazetesinin haberine göre,
partide adata bulutların üzerinde gezen 20 yaşındaki genç aktör, önce bir kız arkadaşıyla tuvalete girdi. Bir süre sonra yüzünde, göz kalemiyle yapılmış bir sakalla eğlenceye geri dönen Radcliff, arkadaşlarının sardığı esrarlı sigarayı içmeye başladı. Tam bu sırada görüntülenen Radcliff'in hiçbir rahatsızlık duymaması dikkat çekti. Harry Potter karakteriyle 12 yaşında dünya çapında şöhreti yakalayan Radcliff, serinin çekilmekte olan son bölümünde de rol alıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24