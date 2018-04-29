T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Daniel Craig, James Bond karakteriyle geri dönüyor

İngiliz aktör Daniel Craig, James Bond karakteriyle beyaz perdeye geri dönüyor. Bir sonraki Bond filminin Kasım 2019'da gösterime girmesi bekleniyor.

29 Nisan 2018 20:30

İngiliz aktör Daniel Craig, James Bond karakteriyle beyaz perdeye geri döneceğini açıkladı

ABD'de katıldığı The Late Show televizyon programında ajan James Bond rolünü yeniden oynayıp oynamayacağının sorulması üzerine Craig, ayağa kalkarak sunucu Stephen Colbert'in elini sıkmadan önce 'Evet' yanıtını verdi.

Şimdiye kadar James Bond filmlerinde dört kez 007 karakterini canlandıran aktör, yeniden bu rolü üstleneceği iddialarına yönelik açıklama yapmaktan kaçınıyordu.

Bir süredir konu üzerinde çalıştıklarını söyleyen Daniel Craig, "Her zaman istedim, sadece bir molaya ihtiyacım vardı" dedi.

Bir sonraki Bond filminin Kasım 2019'da gösterime girmesi bekleniyor.

Craig, Bond rolünü Casino Royale (2006) filminde İrlandalı aktör Pierce Brosnan'dan devralmıştı.

O zamandan beri Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) ve Spectre (2015) filmlerinde oynamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Daniel Craig James BondBirBondKasımABDThe Late ShowJames BondCraigStephen ColbertDaniel CraigCasino RoyalePierce BrosnanQuantumSolaceSkyfallSpectre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24