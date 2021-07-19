Daniel Craig, Bond'u son bir kez oynamaya nasıl karar verdiğini anlattı

Daniel Craig, daha önce efsanevi casusu bir daha canlandırmayacağını söylemesinin ardından son bir kez James Bond'u oynamaya kendisini neyin ikna ettiğini anlattı.

Craig, Eylül ayında serinin 25. filmi olan "No Time to Die" ile beyaz perdeye Ajan 007 olarak dönecek. Orijinal olarak 2020'nin Nisan ayında yayımlanması planlanan film Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti.

Gamesradar'a konuşan Craig, "Fiziksel olarak bir tane daha Bond filmi yapabilecek kapasitede olduğumu düşünmüyordum. Benim için konu kapanmıştı, dönmeyecektim" dedi.

İki yıl aradan sonra filmin yapımcıları kendisine geldiğinde fikrini değiştirdiğini fark ettiğini söyleyen Craig, "Gittim ve farklı şeyler yaptım. Biraz ayrı zaman geçirme şansım oldu. Ailem onlardan uzakta çok zaman geçirdiğim için beni affetti" ifadelerini kullandı.

Craig, "Tekrar konuşmaya başladık ve 'Burada bitirmemiz gereken bir hikaye olabilir. Casino Royale'de başladığımız; Vesper karakteri ve Spectre ile ilgili bir şey. Bağlantılı şeyler olabilir' dedim. Sonra kendime 'İşte başlıyoruz' dedim" diye konuştu.

'No Time To Die', Craig'in Bond'u canlandırdığı son film olacak ve 2006 tarihli Casino Royale'de başlayan olay örgüsünü sonuçlandıracak.