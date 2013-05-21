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Spor

Daniel Alves Barcelona'dan ayrılıyor mu?

Daniel Alves, sezon sonunda Fransız devlerinden gelebilecek tekliflere açık olacağını söyledi

21 Mayıs 2013 11:02

Barcelona'nın başarılı sağ bek oyuncusu Daniel Alves, yaz transfer sezonunda teklif gelmesi halinde Paris Saint-Germain veya Monaco'ya transfer olmayı düşünebileceğini söyledi.

Hatırlanacağı üzere yıldız futbolcu geçtiğimiz yaz Paris Saint-Germain ile çeşitli temaslarda bulunduklarını açıklamış, ancak bu transfer Katalan devinin istediği astronomik bonservis bedeli nedeniyle gerçekleşmemişti.

Canal+'a konuşan Alves, "Barcelona'nın sözleşmeli bir oyuncusuyum ve burada mutluyum. Ancak Fransa'da Paris Saint-Germain veya bir diğer büyük kulüpten gelebilecek tekliflere asla kapımı kapatmam." dedi.

Paris Saint-Germain'in sağlam adımlarla hareket ettiğini dile getiren 30 yaşındaki futbolcu, "Gerçekten büyük gelecek vaat ediyorlar. Bu şekilde devam ederlerse birkaç yıl içinde dünya futbolunda kendilerine yer edineceklerdir." ifadelerini kullandı.

Alves, önümüzdeki sezon Ligue 1'de mücadele edecek olan ve şimdiden Radamel Falcao ve Carlos Tevez gibi yıldızları listesine alan Monaco ile ilgili olarak ise, "Onların da Paris ekibi gibi olmak istediklerini biliyorum. Benzer bir projeleri var. Söylediğim gibi, gelebilecek tekliflere açığım." diye konuştu.

Dani Alves 2008 yazında Sevilla'dan yaklaşık 30 milyon avroluk bir bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya transfer olmuş ve Katalan ekibi formasıyla 250'ye yakın resmi maçta görev almıştı.

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