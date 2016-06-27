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Spor

Dani Alves Juventus'a imza atıyor

Brezilyalı futbolcunun yarın sağlık kontrolünden geçeceği açıklandı

27 Haziran 2016 22:10

La Liga takımlarından Barcelona'da 8 yıldır forma giyen Dani Alves, İtalya şampiyonu Juventus için sağlık kontrolünden geçecek.

Juventus Kulübü'nden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun bu akşam İtalya'nın Torino şehrine geldiği ve yarın sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

Sağ bek mevkisinde oynayan Dani Alves için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyeceği, İtalya basınında yer alan haberlerde futbolcunun 2 yıllık anlaşma imzalayacağı ve yıllık yaklaşık 4 milyon avro kazanacağı bildirildi.

Avrupa'da daha önce Sevilla ve Barcelona formaları giyen Dani Alves'in kariyerinde 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 4 UEFA Süper Kupa, 6 La Liga, 5 İspanya Kupası, 6 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

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