Dani Alves: Alexis Sanchez, Barcelona'nın oyun sistemini anlayamadı

Dani Alves, 2011-2014 yılları arasında Barcelona'da oynayan Alexis Sanchez'in takımın oyun sistemini anlayamadığını söyledi.

Katalan kulübünde 88 maçta 38 gol atan Alexis Sanchez, Luis Suarez'in transferinin ardından Arsenal'in yolunu tutmuştu. Eski takım arkadaşı Dani Alves'e göre Şilili futbolcu İngiltere'ye gittikten sonra büyük bir oyuncu oldu.

İngiliz basınına konuşan Dani Alves, ''Alexis Barcelona'da başarısız değildi ama burada oynamakta zorlandı. Çünkü Barcelona'da oyunu mentalitesini anlamalısınız. O büyük bir oyuncu, ayrıldığı zaman başarılı olacağını biliyordum, özellikle de lider olabileceği bir yerde. O, buna ihtiyaç duyan bir oyuncu. Kahraman olabilirsiniz ama Barcelona'da sadece büyük bir futbolcu olmak yeterli değil. Barcelona'nın oyununu anlamalısınız, eğer bunu yaparsanız burada uzun bir kariyere sahip olabilirsiniz'' diyerek, Şilili futbolcunun neden Barcelona'da uzun süre kalamadığını açıkladı.

''Pep beni çağırmaz''

Bir gazetecinin gelecek sezon Manchester City'nin başına geçecek olan Pep Guardiola'nın kendisini transfer edip etmeyeceği hakkındaki sorusuna, ''Beni çağıracağını düşünmüyorum'' diyerek City'ye transfer olasılığının az olduğunu dile getirdi.