Dang humması Paraguay'da 14 can aldı

Paraguay Sağlık Bakanlığı, dang humması nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'den fazla vaka bulunduğunu açıkladı.



Dünya, Çin'den yayılan Koronavirüs salgını ile mücadele ederken, Güney Amerika ülkeleri de dang humması salgını ile savaşıyor.

Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni, "Medyada son dönemde çok fazla şüpheli ölüm haberleri yapıldı. Bu şüpheli ölümler, dang humması ölümlerini değerlendiren bir komisyon aracılığıyla yürütülen bir prosedürü izliyor. Bugüne kadar dang hummasından onaylanan 14 vaka var. 6 ölümün ise dang humması olmadığı bildirildi. Şu anda 14 vaka üzerinde de çalışılıyor" dedi.

Kolombiya'da da 23 kişi hayatını kaybetti

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez de kısa bir süre önce dang hummasına yakalanmış, 48 saatlik dinlemenin ardından görevine dönmüştü.

Öte yandan Kolombiya'da da 23 kişinin dang humması nedeniyle hayatını kaybettiği, 12 bin 217 vakanın saptandığı bildirildi. (İHA)