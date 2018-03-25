T24 LogoT24 Logo
Spor

Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası'nda Türkiye rüzgarı 

Türkiye turnuvayı 18 madalya ile tamamladı İSTANBUL,(DHA) Rusya'da düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Türk güreşçiler Bulgaristan'da düzenlenen Dan Kolov-Nikola Petrov turnuvasından 18 madalya ile dönerek büyük bir başarının altına

25 Mart 2018 23:08

Türkiye turnuvayı 18 madalya ile tamamladı

İSTANBUL,(DHA)

Rusya\'da düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası\'na hazırlanan Türk güreşçiler Bulgaristan\'da düzenlenen Dan Kolov-Nikola Petrov turnuvasından 18 madalya ile dönerek büyük bir başarının altına imza attı.
İlk iki günde 14 madalya kazanan Türkiye bugün de 1 atın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu. Bulgaristan\'ın Sofya kentindeki şampiyonada bugün yapılan maçlar sonuncunda; grekoromen 67 kilo sporcumuz Murat Fırat finalde rakibini mağlup ederek  altın madalyanın sahibi oldu. Serbest stilde güreşen ve altın madalya mücadelesi veren Rıza Yıldırım ise rakibine finalde şanssız bir şekilde yenilerek gümüş madalyada kaldı. Grekoromen 60 kiloda Murat Kerem Kamal ve 77 kiloda Yunus Emre Başar ise minderden galibiyetle ayrılarak bronz madalyanın sahibi oldular. Böylelikle Türkiye milli takımı turnuvayı 18 madalya ile tamamlayarak büyük bir başarının altına imza atmış oldu. 
İlk gün 1 altın 1 gümüş ve 5 bronz, 2. gün 3 altın,2 gümüş ve 3 bronz kazanan Ay yıldızlı ekip, bugünde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Turnuvayı 5 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya olmak üzere toplam 18 madalya ile tamamlayan milli takımlarımız Avrupa şampiyonası öncesinde rakiplerine göz dağı verdi.
BAŞKAN MUSA AYDIN: \"18 MADALYA BÜYÜK BİR BAŞARI\"
Kafile başkanı olarak Bulgaristan\'a giden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın Dan Kolov-Nikoa Petrov turnuvasının en önemli turnuvalardan biri olduğuna dikkati çekerek \"Burası bizim için Avrupa şampiyonasının provası niteliğini taşıyordu. Tüm sporcularımız olağanüstü bir mücadele örneği gösterdiler. 5 altın 4 gümüş ve 9 bronz olmak üzere turnuvayı 18 madalya ile tamamladık. Bu çok başarılı bir sonuç. Şimdi Türkiye\'ye dönüyoruz. Sporcularımız Avrupa şampiyonası öncesinde son hazırlık dönemi için kampa girecekler. Burada ki müsabakalarda ki eksik yönlerimizi de tespit ettik. Bundan sonraki çalışmalarımızı bu doğrultuda yaparak Avrupa şampiyonasına en iyi şekilde gitmek istiyoruz. Ben burada mücadele eden tüm sporcu ve teknik heyetimizi kutluyor başarının devamını diliyorum\" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TürkiyeAvrupa GüreşTürkBulgaristanDan KolovNikola PetrovBulgaristan SofyaMurat FıratSerbestRıza YıldırımGrekoromenMurat Kerem KamalYunus Emre BaşarBöylelikle TürkiyeAyTurnuvayıAvrupaBAŞKAN MUSA AYDINMADALYA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24