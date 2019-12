Dan Brown'un yeni kitabının şifreleri

'Da Vinci Şifresi' kitabıyla dünyanın en çok yazarlarından biri haline gelen Dan Brown'un uzun süredir üzerinde çalıştığı "Key of Salomon" isimli kitabı bu yıl içinde hazır olacak.



Yayınevinin çıkış tarihi vermediği "The Solomon Key" (Süleyman'ın Anahtarı), daha önce "Da Vinci Şifresi" ile "Melekler ve Şeytanlar" kitaplarının da kahramanı olan Harvard'lı profesör Robert Langdon karakterinin üçüncü macerası olacak.



Kitabın konusuyla ilgili ise çok çeşitli bilgiler geliyor. Olayın Washington ve çevresinde geçeceği bildirilirken konunun ise yine masonlar etrafında döneceği anlatılıyor.



Kitap, ağırlıklı olarak masonlar, Yahudiler ve "Süleyman" peygamber üzerine yazılan kitapta Amerika'nın kurucu atalarının hikayesinin anlatılacağı öne sürülüyor. Amerikan kültüründe yer alan Yahudi simgeleri de romanda önemli bir yer kaplayacak. Kitabın Amerika'yı gerçekte kimlerin yönettiğine dair bir fikir oluşturması ve Amerikan yönetimindeki masonik yapılanmaya gönderme yapması bekleniyor.



Tabi daha önceki kitapta olduğu gibi "Süleyman'ın Anahtarı"nda da çok sayıda bulmaca, kod ve kafa karıştırıcı öğeye de yer verildi.



Uzun soluklu bir proje olan "The Solomon Key"in basım tarihi konusunda yayıncı firma kesin bir tarih vermemekle birlikte 2009'un ilk yarısına kitabı yetiştirmeye çalıştıklarını açıkladı.



Kitapla ilgili komplo teorileri



Dan Brown'un yeni kitabı ''Süleyman'ın Anahtarı''nın konusuyla ilgili bazı teoriler ortaya atılmıştı.



Yeni kitabın konusunun Da Vinci Şifresi kitabının satır aralarında yer aldığını düşünen fanatik Dan Brown hayranları, Da Vinci Şifresi'nin arka kapağındaki açıklamada bazı harflerin diğerlerine göre daha koyu basıldığını ve çıplak gözle fark etmenin çok zor olduğu bu farklılığın ancak büyüteçle ayırt edilebileceğini öne sürdüler.



İddiaya göre, bu harfler yan yana konunca da,'Dul kadının oğluna yardım eden yok mu' cümlesi ortaya çıkıyor. Masonların diğer masonlardan yardım istediklerinde konuşmalarında "Dul kadın" sözünü kullandıkları ve bu kelimelerin geçtiği diyalogların aslında bir yardım çağrısı olduğu tahmin ediliyor.



Süleyman'ın Anahtarı ile ilgili en popüler iddia ise, kitabın ABD'nin Virginia/Langley'deki CIA karargahının bahçesindeki 'Kryptos' isimli heykelle ilgili olduğu yönünde. Amerikalı sanatçı James Sandborn tarafından yapılan ve CIA binasında yer alan 'Kryptos' adlı heykelin üstündeki mesaj hala gizemini koruyor.



Anıttaki şifreli metnin, CIA'in şifreleme yöntemlerinin kırılmayacağı iddiasını dünyaya gösterme maksatlı yapıldığı iddia ediliyor.Yeni kitapla bu sırrın çözülmesini bekleyen okuyucular var.



Kitabın, masonlarla ABD'li üst düzey politikacıların ilişkisini konu alacağı da internette dolaşan söylentiler arasında.Kitabın adının geldiği yerse kafalarda soru işareti bırakan cinsten.Dan Brown'un yeni kitabı "Süleyman'ın Anahtarı" aynı zamanda Ortaçağ'da yazılmış popüler bir büyü kitabı olan 'Lemegeton'ın ilk bölümünün ismi.