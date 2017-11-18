Dan Brown'ın 'Şifre'si cezaevine giremedi!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, dünyaca ünlü yazar Dan Brown'ın "Da Vinci Şifresi" adlı kitabının içeri alınmadığını söyledi. Silivri Cezaevi'ndeki tutuklu ailelerinin kendisine bilgi verdiğini aktaran Yarkadaş, "Cezaevlerinden o kadar çok şikayet geliyor ki; neye yetişeceğimizi şaşırdık" dedi.

Yarkadaş şöyle konuştu:

"Silivri Cezaevi yönetimi, Da Vinci Şifresi adlı kitabı içeri alamayacaklarını söylemiş tutuklu ailesine... Sanırım kitapta şifre sözünü görünce huylandılar... Başka bir izahı yok çünkü... Yoksa, kitabı niye almasınlar? Sanırım bu sorunun cevabını Dan Brown Türkiye'ye gelerek çözebilir.. Çünkü olan biteni anlamak için Dan Brown gibi bir şifre çözücünün olaya el atması gerekiyor... Dan Brown, Inferno yani Cehennem kitabında, kahramanını İstanbul'a yollamıştı. Serinin yeni versiyonunu Silivri'den bile başlatabilir... Yeni kitabın adını da Silivri'nin Şifresi olarak koyabilir..."

"Akıl tutulması örneği"

Konuyu Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e bir soru önergesiyle sorduğunu da belirten Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Adı geçen eser, Altın Kitap'tan çıktı. Cezaevi yönetimi 'Altın Kitap'tan çıkan eserleri içeri almıyoruz' demiş. Galiba Altın Kitap ile terör örgütü FETÖ'nün Altın Nesil'i arasında da hayali bağlar kurmuşlar... Tam anlamıyla bir akıl tutulması ve paranoya örneği... Sayın Abdülhamit Gül'ün bu sorunu çözeceğine inanıyorum. Yoksa iş hakikaten Dan Brown'luk bir meseleye dönüşmek üzere..."

Yarkadaş, cezaevindeki sorunların bunlarla sınırlı kalmadığını da belirterek, "Bazı koğuşlardaki el radyoları yönetim tarafından toplanmış ve hala geri verilmemiş. Bunların da iadesini istiyor tutuklular" dedi.

"Saç sakal tebligatını iptal edin"

Silivri Cezaevi'ndeki tutuklulara bir kaç gün önce bir tebligatın verildiğini de belirten Yarkadaş "Cezaevindeki kişilerin saç ve sakal şekillerinin toplumun geneline uyum sağlayacak şekilde düzenleneceği belirtilmiş. Bunları yapmayın; bu 12 Eylül artığı bir uygulamadır... AKP cezaevlerini laboratuar olarak kullanmaya çalışmasın" tepkisini gösterdi.

Yarkadaş, Adalet Bakanı Gül'e çağrı yaptı ve "Çok sayıda hasta tutuklu ve hükümlüden şikayet mektubu geliyor. Bu sorunları ortadan kaldırmak için cezaevlerini yerinde görmeniz gerekiyor" dedi.