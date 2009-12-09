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Kültür-Sanat

Dan Brown İstanbul'da

Dünyada 100 milyon kopya satan "Da Vinci Şifresi" kitabının yazarı Dan Brown İstanbul'a geldi

09 Aralık 2009 02:00

T24 - Dünyada 100 milyon kopya satan "Da Vinci Şifresi" kitabının yazarı Dan Brown İstanbul'a geldi.

THY'ye ait uçakla Milano'dan gelen ünlü yazar, Atatürk Havalimanı'nda sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oldu.

Dan Brown, ilk kez geldiğini belirterek, "Heyecan verici bir ülke olan Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Atatürk Havalimanı'nda Dan Brown'a ikisi Amerikalı, biri Türk 3 koruma eşlik etti.

Amerikalı yazar Dan Brown, yarın piyasaya sunulacak olan son kitabı "Kayıp Sembol"ün yayıncısı Altın Kitaplar'ın, 50'inci yılı nedeniyle düzenlenecek yemeğe katılacak

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