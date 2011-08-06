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Yaşam

Damlacan'dan haber yok

Antalya'da İngilizce kursundan çıktıktan sonra ortadan kaybolan 15 yaşındaki Damlacan'dan 10 gündür haber alınamıyor.

06 Ağustos 2011 03:00

T24 - Antalya Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ikinci sınıf öğrencisi Damlacan Özbey, yaz tatilinde İngilizci öğrenmek için bir kursa yazıldı.

Geçen 27 Temmuz günü Güllük Caddesi üzerinde bulunan kursa giden Damlacan, babası Bekir Özbey'i saat 16.40'da arayarak, "Durakta dolmuş bekliyorum, kurstan çıktım eve geliyorum" dedi. Ancak genç kız, babasıyla yaptığı bu son telefon konuşmasından sonra ortadan kayboldu. Kepez İlçesi yönüne giden bir minibüse bindiği ortaya çıkan Damlacan Özbey'den haber alınamıyor.

Anne Emine ve baba Bekir Özbey kızlarının hayatından endişe ettiklerini ve kaçırılmış olabileceğini düşündüklerini söyleyerek polise başvurdu. Kızlarının kaçması için bir nedeni olmadığını söyleyen aile, bastırdıkları el ilanlarıyla Damlacan'ı arıyor. Polis, kayıp kızın bulunması için çalışma başlattı.


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