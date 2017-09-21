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Damla, Viyana'ya ödülünü almaya gidebilecek

BURSA, (DHA)- AVUSTURYA’nın başkenti Viyana’da 12 Ağustos’ta yapılan uluslararası müzik yarışmasında birinci olan 18 yaşındaki Damla Koşar, hizmet pasaportunun süresinin uzatılmasıyla yarın ünlü salonu Musikverein Vienna’da yapılacak  törene katılıp ödülü

21 Eylül 2017 15:16

BURSA, (DHA)- AVUSTURYA’nın başkenti Viyana’da 12 Ağustos’ta yapılan uluslararası müzik yarışmasında birinci olan 18 yaşındaki Damla Koşar, hizmet pasaportunun süresinin uzatılmasıyla yarın ünlü salonu Musikverein Vienna’da yapılacak  törene katılıp ödülünü alabilecek.
Bursa Akademix Güzel Sanatlar Merkezi piyano öğretmenlerinden Elena Çekiç’in koçluğunda yarışmaya hazırlanan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı 12’nci sınıf öğrencisi Damla Koşar, 12 Ağustos’ta yapılan The International Music Competition \'Vienna\' Grand Prize Virtuoso 2017 yarışmasına, gönderdiği video ile katıldı. \'Chopin Nocturne Op. 27 No.1 ve Adnan Saygun Etude Op. 38 No.1\' adlı eserleri seslendiren Damla Koşar birinci oldu.
Kazandığı başarı, kendisine gönderilen yazı ile bildirilen Koşar, 22 Eylül’de Viyana’nın ünlü salonu Musikverein Vienna’da yapılacak ödül törenine davet edildi. Burada canlı performansının ardından ödülünü almayı planlayan Damla’nın önüne Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndaki izin sorunu ve \'gri pasaport\' olarak da bilinen ‘Hizmet Pasaportu’nun, süresinin bitimi nedeniyle verilememesi sorunu çıktı.  
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un telefonla arayarak kutladığı Damla Koşar’ın özlemi olan ödül törenine katılımı, Bakan Kurtulmuş\'un devreye girmesiyle gerçekleşecek. Bakanlık görevlileri bugün aradıkları Damla Koşar\'a müjdeyi verdi. Daha önce bulunan gri pasaportunun süresi de uzatılan Damla Koşar, yarın öğle saatlerinde Viyana\'da olacak. Hemen prova yapacak olan Damla Koşar, akşam da törene katılarak canlı performansını sergileyecek ve ödülünü alacak.

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