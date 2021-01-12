Damla Uğurtürk'ten Yılmaz Erdoğan açıklaması

Spiker Damla Uğurtürk, Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uğurtürk, söz konusu iddiaları yalanlayarak, "Kamuyu daha fazla ilgilendiren işler yapıyoruz. Onlara da aynı ilgiyi göstermeniz dileğiyle" dedi.

Geçen gün Yılmaz Erdoğan'ın, spiker Damla Uğurtürk ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Damla Uğurtürk, Instagram hesabından sessizliğini bozdu. Spiker Uğurtürk, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Haberler doğru değil. Kamuyu daha fazla ilgilendiren işler yapıyoruz. Onlara da aynı ilgiyi göstermeniz dileğiyle."

Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyası kapsamında geçen ağustos ayında Vodafone Park’ta 'Ödül Senin' gecesi düzenlemiş, organizasyonun sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk yapmıştı. Uğurtürk daha sonra ünlü oyuncuyu YouTube programında da ağırlamıştı.