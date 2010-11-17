-DAMLA SAKIZLI KAHVEYE PATENT ALDI İZMİR (A.A) - 17.11.2010 - Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kurukahvecilik yaparak dede mesleğini sürdüren İlyas Gönen, 6 yıldır seri üretimini yaptığı doğal damla sakızlı kahvenin yurt içi patentini aldı. İlyas Gönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce üretimine başladığı damla sakızlı kahvenin, tüketicilerce çok beğenildiğini, bunun üzerine Türk Patent Enstitüsü'ne başvurduklarını anlattı. Başvuruda, ''Damla sakızlı kahvenin hiçbir suni ve kimyasal madde ihtiva etmediği, özel, şifalı bitkilerle üretildiği ve uzun süre taze kalabildiği'' bilgilerine yer verdiklerini belirten Gönen, şöyle devam etti: ''Türk Patent Enstitüsü yapılan araştırmanın ardından, doğal damla sakızlı kahvenin yurt içi incelemeli patentini bana verdi. Damla sakızlı kahve ürettiğini iddia eden bir firma itirazda bulundu ancak bu itiraz reddedildi. Kendi buluşu olan ürüne patent alan ilk kurukahveci olduğumu düşünüyorum. Yurt dışı patentini almak için de girişim başlattık.'' -DAMLA SAKIZI, SAKIZ ADASI'NDAN- İlyas Gönen, üretimde kullandığı damla sakızını Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan aldığını belirterek, ''Sakızı Yunanistan'dan alıyoruz ama ürettiğimiz damla sakızlı kahveyi şimdiye kadar çok sayıda Yunan turiste sattık. Oradaki dükkanlarda da bizim kahvemiz satılıyor, bu çok güzel bir duygu. Çeşme ilçesinde sakız ağaçları dikildiğini biliyorum. Umarım bundan sonra Çeşme'den sakız temin etme imkanımız olur'' dedi. Dedesinin Basmane semtinde 1939 yılında elinde dibek döverek Türk kahvesi yapmaya başladığını, babasının meslekte makineleşmeye geçtiğini, kendisinin de çeşit artırmaya yöneldiğini anlatan Gönen, damla sakızlı kahvenin yanında vanilyalı, çikolatalı ve kakuleli kahve de ürettiklerini söyledi.