Damla 11 gün dayanabildi

T24- Samsun'da 11 gün önce katıldığı düğünde başından vurulan 8 yaşındaki Damla Karadağ, hayatta kalma mücadelesini kaybetti. Ateş açarak damlanın ölümüne yol açan kişiyse hala bulunamadı. Damla Karadağ, iki hafta önce İstanbul'dan ailesiyle Samsun Tekkeköy'deki yakınlarının yanına gitmişti.



Açık havada yapılan bir düğünde arkadaşlarıyla oynayan damla bir anda yere yıkıldı.



Hastaneye kaldırılan küçük kızın bir kilometre mesafeden açılan ateşle başından yaralandığı belirlendi.



11 gündür Samsun Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altında tutulan Damla, hayatını kaybetti.



Soruşturma çerçevesinde çevredeki evlerden beş tabanca ve 3 tüfek toplandı.



Damla'nın başındaki mermi çekirdeği bu silahlarla karşılaştırılacak.



