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Spor

Damien Comolli: Transferde Football Manager kullanacağız

07 Ekim 2020 19:39

Fransa Ligue 2 ekibi Toulouse'da başkanlığa getirilen Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, takıma transfer yaparken Football Manager isimli simülasyon türündeki bilgisayar oyununa başvuracaklarını açıkladı.

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