Damien Comolli'nin takımı Toulouse Ligue 1'e yükseldi

Eski Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Fransız ekibi Toulouse büyük bir başarıya imza atarak Ligue 1'e yükseldi.

Fransa Ligue 2'nin 35. haftasında Toulouse, sahasında karşılaştığı Niort'u 2-0 mağlup etti. Puanını 76'ya yükselterek en yakın rakibi Ajaccio'nun 8 puan önünde liderliğini sürdüren Toulouse, bitime 3 hafta kala Fransa Ligue 1'e yükselmeyi başardı.

Fransa Ligue 2'nin Niort'tan sonra en genç 2. takımı olan Toulouse, Comolli başkan olduktan sonra transfere iki sezonda 8.2 milyon Euro harcadı ve oyuncu satışından 36.5 milyon Euro'yu kasasına koydu.

Damien Comolli, 2018 - 2020 yılları arasında Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlenmişti.