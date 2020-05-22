Damien Comolli, Fransa'da kulüp başkanı oluyor

Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan ancak beklentileri karşılayamayan Damien Comolli'nin Fransa Ligue 1 takımlarından Toulouse'un başkanı olacağı iddia edildi.

Sporx'in haberine göre; Ligue 1'de sezonun tescil edilmesiyle birlikte Ligue 2'ye düşen Toulouse, RedBird Capital Partners adında ABD'li bir yatırım şirketine satıldı.

Fransız basınında yer alan son bilgilere göre ABD'li şirket, Fransız spor adamı Damien Comolli'yi takımın başına getirerek, kulübün geleceğini şekillendirmesini isteyecek.

St.Etienne'in sportif direktörlüğü için de ismi geçen 47 yaşındaki Comolli'nin, bir takımı sıfırdan kurmaya daha sıcak baktığı bu sebeple tercihini Toulouse başkanlığından yana kullanacağı belirtiliyor.