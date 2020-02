Damien Comolli: "Koeman'a doğru kişinin o olduğunu ilettik"

\"Maç kazanmamız lazım\"

\"Kadro dışı kalan oyuncularla ilgili bir değişiklik yok\"

\"Kamp yeri için çalışmalar sürüyor\"

\"Harun ligin en iyi kalecisi\"

\"Transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur mücadelesinde yarın Giresunspor\'u ağırlayacak olan sarı lacivertli ekibin basına açık gerçekleştirilen çalışması öncesinde basın mensuplarıyla sohbet etti.

\"KOEMAN\'A DOĞRU KİŞİNİN O OLDUĞUNU İLETTİK\"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, futbol takımının başında bulunan Hollandalı teknik adam Erwin Koeman ile ilgili, \"Daha önce açıkladığımız durumdayız. Şu an durumunda herhangi bir değişiklik yok. Erwin Koeman ile çok net bir şekilde konuştuk. Takımı yönetmesini istediğimiz kişinin kendisi olduğunu, doğru kişinin şu anda o olduğunu ilettik\" açıklamasını yaptı.

\"MAÇ KAZANMAMIZ LAZIM\"

Comolli, taraftarın takımın durumdan dolayı yaşadığı mutsuzlukla ilgili olarak da, \" Taraftarımız mutsuz olmakta haklı. Taraftarı mutlu etmek için maç kazanmalıyız. Taraftarın mutsuz olduğunu biliyoruz. Biz, onları mutlu etmek için çalışıyoruz ancak maç kazanmamız lazım. Çözüm bu\" şeklinde konuştu.

\"KAMP YERİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR\"

Devre arası kampı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü de belirten Comolli, \"Çalışmalar sürüyor. Devre arası kampını başka bir ülkede yapabiliyoruz. Aramızda bu konuyu tartışıyoruz\" dedi.

\"HARUN LİGİN EN İYİ KALECİSİ\"

Comolli, sarı lacivertli takımın kalecisi Harun Tekin\'in çok yetenekli olduğuna değinerek, \"Harun Tekin, Süper Lig\'deki en iyi kaleci\" ifadelerini kullandı.

\"TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ\"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, takımdaki eksik bölgeler için çalışmalar yapıldığına vurgu yaparak, \"Devre arasında yapacağımız transferler için araştırmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz\" diye konuştu.

Kadro dışı kalan oyuncularla ilgili bir değişiklik yok. Şu an onlardan da bize karşı bir adım yok.

\"KADRO DIŞI KALAN OYUNCULARLA İLGİLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK\"

Fenerbahçe\'de kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe, Volkan Demirel ve Nabil Dirar ile ilgili bir gelişmenin olduğuna da dile getiren Comolli, \"Şu an için kadro dışı kalan oyuncularla ilgili bir değişiklik yok. Ama oyunculardan da bize karşı bir adım yok\" dedi.