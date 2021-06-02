Damian Lillard'ın 55 sayılık tarihi performansı, Portland'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Play-Off'larında Denver Nuggets, Portland'ı Damian Lillard'ın 55 sayılık performansına rağmen 147-140 mağlup etti ve seride de 3-2 öne geçti.

Batı Konferansı’ndaki mücadelede Denver Nuggets, ağırladığı Portland Trail Blazers’ı iki uzatma sonunda 147-140 mağlup etti ve seride 3-2 öne geçti.

All-star oyun kurucu Damian Lillard, normal sürenin bitime 3.7, ilk uzatmanın bitimine de 6.6 saniye kala attığı üç sayılık basketlerle Trail Blazers’ın maçı 2 defa uzatmaya götürmesini sağladı.

Lillard, takımının mağlubiyetine rağmen 17’de 12 üç sayı isabetiyle 55 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, 3 blok üreterek karşılaşmaya damga vurdu.

12 üçlük isabetiyle tarihe geçti

Play-Off kariyerinin en yüksek skoruna ulaşan Lillard, 12 üç sayılık basketle Klay Thompson’a ait NBA Play-Off rekorunu kırdı. Lillard ayrıca, bir Play-Off maçında 55 sayı, 10 asistlik performans sergileyen ilk oyuncu oldu.

Nuggets’ta Nikola Jokic 38 sayı, 11 ribaunt, 9 asist, 4 blok, Monte Morris 28 sayı, 5 asist ve Michael Porter 26 sayı, 12 ribauntla oynadı.