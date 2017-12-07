“Damdaki Kemancı” müzikali İstanbul’da

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - KÜLT Broadway müzikali Damdaki Kemancı (Fiddler on the Roof), İstanbul’da sahnelenecek.

“Sütçü Tevye” öykülerinden uyarlanan, Broadway’de en uzun süre sahnelenen 15 eserden biri olarak kayıtlara geçen “Damdaki Kemancı” müzikali, 2, 3, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde Zorlu PSM sahnesinde sanatseverlerle buluşacak. Talimhane Tiyatrosu işbirliğinde ve Mehmet Ergen yönetmenliğinde sahnelenecek Damdaki Kemancı müzikalinin başrollerini Binnur Kaya ve Mehmet Ali Kaptanlar paylaşıyor.

Damdaki Kemancı’nın çocukluğundan beri çok sevdiği eserlerden biri olduğunu ifade eden Binnur Kaya, müzikalle ilgili olarak, “Hangi zamanda, hangi yüzyılda sahneye konulursa konsun, oynaması da, izlemesi de insanı derin duygulara götüren, etkisinden çabuk kurtulmanın mümkün olmadığı eserlerden biri” ifadesini kullandı.

Mehmet Ali Kaptanlar ise Damdaki Kemancı’nın adını duyduğunda bile heyecanlandığını belirtirken, “Dünyada ve ülkemde güzel ve hoş ezgiler yeşersin Damdaki Kemancı gibi…” diye konuştu.

Broadway yapımı ile 10 dalda aday gösterildiği Tony Ödülleri’nden 9’unu kazanmayı başaran müzikal, Türkiye’de ilk kez Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 1969 yılında sahnelenmişti.

