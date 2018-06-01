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Damda uyurken düşen üniversite öğrencisi öldü

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Zimbabve vatandaşı üniversite öğrencisi Christoper Tinotenda Chidziva, kaldığı 2 katlı evin damında uyurken düşüp öldü

01 Haziran 2018 17:16

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde, Zimbabve vatandaşı üniversite öğrencisi Christoper Tinotenda Chidziva, kaldığı 2 katlı evin damında uyurken düşüp öldü. 
Başkent Lefkoşa\'daki Yakın Doğu Üniversitesi\'nde Yazılım Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Christoper Tinotenda Chidziva, gece geç saatlerde arkadaşıyla birlikte kaldığı eve geldi. Kapıyı açan olmayınca Chidziva, evin çatısına çıkıp, buradaki yatakta uykuya daldı. 
Bir süre sonra Chidziva, evin damından önce kapı önündeki aracın üzerine oradan da zemine düştü. 
Gürültü üzerine uyanan çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Zimbabveli öğrencinin öldüğünü belirledi.

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