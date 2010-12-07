Damattan Türk bayrağı, Gül ve Erdoğan fotoğrafı istediler!

T24 - Bir yıl önce tanıştıkları Lübnanlı Doha Mısrı ile aldıkları evlenme kararın ardından Mısrı'yı istemeye giden 28 yaşındaki Mustafa Bağlar'dan hediye olarak Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan fotoğrafları ve Türk bayrağı istendi.



Hataylı Mustafa Bağlar ile bu ay evlenecek olan Lübnanlı Doha Mısrı, kendisini almaya giden damattan hediye olarak ''sadece'' Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını istedi.



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Mustafa Bağlar, bir yıl önce tanıştığı Lübnanlı Doha Mısrı ile düğün yapmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'nda düzenlenen törenle Lübnan'a uğurlandı.



Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, törende, Lübnanlı geline isteği üzerine hediye olarak Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını gönderdiklerini söyledi.



Lübnan'dan ilçelerine gelin gelecek olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Şanverdi, bu tür bağların iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdiğini kaydetti.



Tercüman olarak çalışan Mustafa Bağlar da (28), Lübnan'a turist götürdüğü sırada markette çalışan Doha Mısrı'yı (25) görerek aşık olduğunu söyledi.



Bir yıldan bu yana telefonla görüştüklerini ve ailelerin de onayını alarak evlenmeye karar verdiklerini bildiren Bağlar, 15 Temmuz'da Lübnan'da, bu ay sonunda da Reyhanlı'da düğün yapacaklarını kaydetti.



Evlendikten sonra Türkiye'de yaşayacaklarını belirten Bağlar, nişanlısı Doha'nın kendisinden hediye olarak sadece Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını istediğini ifade etti.





