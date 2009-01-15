'Damat Tayyip misin yabancı beslemesi mi?'

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı, “Damat Tayyip misin, yabancı beslemesi misin? Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) için ‘doğmadan öldü diyorsun’ o halde BOP eşbaşkanlığını niye kabul ettin? ‘Bana bu görev verildi diyorsun’, bu görevi sana Türk milleti ve TBMM vermediğine göre, Bush mu, ABD Senatosu mu, kim verdi?” sözleriyle eleştirdi.



Vural, Erdoğan’ın ‘yavru muhalefet’ nitelendirmesini eleştirerek, Başbakan’ın sözlerini, “üslubuna uygun, densiz, kasnağından kopmuş” olarak değerlendirdi. Vural, Başbakan’ın, “Üslubu beyan ayni ile insan tabirini” kanıtladığını, bu ifadeleri Başbakan’a iade ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Gazze’yi işgal eden İsrail Başbakanı Olmert karşısında kuzu gibi duran, ABD’nin Irak’ı işgalinde 1 milyon insanın ölümüne sessiz kalan, AB’den siyasi merhamet dilenciliği yapan ve ABD’li diplomatın ‘sifonu çekmeyin bu adamı kullanın’ dediği birisine acaba milletimiz ne ad takar? Bu konuda bir anket düzenlemekte fayda var. Bunları yapan Başbakan ve AKP’ye ne tür sıfat takarsınız diye...



Başbakan’a bütün bunları yaparken, ‘Sen kime hizmet ediyorsun, kimin memurusun, Damat Tayyip misin, yabancı beslemesi misin?’ sormak lazım.

Sözlerine dikkat etsin. Bizim için yabancı beslemesi olmak yerine milletin sinesinde yer almak daha şereflidir. Sen neyin eşbaşkanı olduğunu bilmiyorsun bir kere. Başbakan, ‘Burada bir görev verildi, biz bu görevi üstlendik’ dedi.



Sayın Başbakan, Türk milletinden ve parlamentodan başka hiç kimse sana görev veremez. Sana bu görevi ABD Başkanı Bush verdiyse neden bu görevi iade etmedin? Sen başkalarının memuru musun?”