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Damat olma sırası Demirer'de

Ata Demirer'in 500 kişinin davetli olduğu düğün için son hazırlıklarını tamamladı

28 Mart 2012 13:29

 

10 Mart’ta Ahu Yağtu’yla evlenen Cem Yılmaz’ın ardından ünlü komedyen Ata Demirer de bekârlığa veda ediyor. Eyvah Eyvah filmindeki rol arkadaşı Özge Borak’la nikâh masasına oturmaya hazırlanan Demirer’in düğün tarihi de belli oldu. 
 
Çift Kuruçeşme’deki Suada’da 22 Nisan Pazar günü evlenecek. 500 kişinin davetli olduğu düğün için son hazırlıkları yapan Demirer, önceki gün annesinin doğum gününü de bu mekânda kutladı. Özge Borak’ın gelinliği Dilek Hanif tarafından hazırlanacak. Borak daha önce ilk evliliğini Bülent Şakrak ile yapmıştı. Borak’ın Ata Demirer’le aşk yaşamaya başladıktan sonra boşanma kararı aldığı iddiası gündeme gelmişti. Ata Demirer ise bu iddiayı yalanlamıştı.

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