Damat, gelini arabada dövüp yerlerde sürükledi!

Kadıköy'de bir damat, evleneceği kadını sokak ortasında dövdü. Gelinliği ile yerlerde sürüklenen genç kadın baygınlık geçirdi. Düğün karakolda bitti.

Kadıköy'de bir düğün sırasında yaşanan aile kavgası sokağa taştı. Yumrukların ve silahların konuştuğu kavgada kız ve erkek tarafı birbirine girdi. Geline ve ailesine saldıran damat polis tarafından güçlükle gözaltına alındı.

Taraf'ın haberine göre, düğünün yapılacağı yere otomobille gelen gelin ve damat araç içinde tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken damat, gelini ağır bir şekilde darp etti. Damadın geline yönelik saldırısına gelinin akrabaları karşılık verince kız ve erkek tarafı bir anda birbirine girdi. Yol ortasında yaşanan kavgayı vatadaşlar da kaldırımdan ve pencereden izledi. Düğüne kısa bir süre kala başlayan olaylar şöyle gelişti:

Damat düğünün yapılacağı Kadıköy Rıhtım'daki Shine Kafe'nin önünde gelini önce arabada, sonra da sokakta dövmeye başladı. Damat daha sonra gelinin ailesine de silah çekti. Ardından, kavgaya gelin tarafı ile damat tarafı da katıldı. Tartışmaya başlayan taraflar yol ortasında birbirlerine tekme-tokat saldırdı. Bir türlü sakinleştirilemeyen damat yerde baygınlık geçiren geline saldırmaya devam etti. Bir ara damat kendini sakinleştirmeye çalışan akrabalarından sıyrılarak geline vurmaya başlayınca olay büyüdü. Araya giren vatandaşlar ve tarafları sakinleştirmeye çalışan davetliler de yumruklardan nasibini aldı.

Kadıköy Rıhtım Polis Merkezi'nden gelen polisler kavgaya güçlükle müdahale etti. Polis olayı yatıştırmak için damat ve gelinin bazı akrabalarını göz altına aldı. Kavga sırasında taraflardan birinin akrabası sara krizi geçirince olay yerine ambulans çağırılarak hastaneye kaldırıldı.



Gazetecilere de saldırdılar



Polis çok sayıda kişiyi ifadesini almak üzere Kadıköt Rıhtım Polis Merkezi'ne götürünce düğün karakolda son buldu. Öte yandan kavgayı görüntülemek isteyen gazeteciler de saldırıya uğradı. Gazetecilere, "Kameralarınızı kırarım, elinizdeki kaydı bana verin" diyen bir kadın, polisler ve özel güvenlikçiler tarafından zorlukla sakinleştirildi.