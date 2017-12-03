Damat düğün günü gelini öldürdü

Bursa'da 22 yaşındaki damat, düğün günü gelini bıçaklayarak öldürdü. Bursa’da bir kişi bir hafta önce resmi nikah ile evlendiği eşini düğün günü bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Bursa’nın Merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak'ta meydana geldi.

22 yaşındaki Güllü Yurtoğlu’nu 4 ay önce ailesinden isteyen 23 yaşındaki Metehan Yurtoğlu, kızın ailesi evlenmelerine rıza göstermeyince anlaşarak birlikte kaçtı.

Güllü Yurtoğlu ile Metehan Yurtoğlu kısa süre önce resmi nikahlarını yaptıktan sonra düğün hazırlıklarına başladı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Metehan Yurtoğlu, İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak'taki evde dün akşam yapılan kına gecesi eğlencesinin sabahında, düğünlerinin yapılacağı gün, eşi Güllü Yurtoğlu'nu evlerinin mutfağında ekmek bıçağı ile öldürdü.

Güllü Yurtoğlu’nun 8 yerinden bıçaklayan cinayet şüphelisi Metehan Yurtoğlu, polis tarafından bir tarlada saklanırken yakalandı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.