Damat cinayetine müebbet hapis cezası çıktı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, cipini ateşe verdiği damadını öldürüp, kızını da yaraladığı iddiasıyla yargılanan Ali Aksoy (70), müebbet hapis cezası ve 20 yıl hapse çarptırıldı.

Olay, geçen 8 Şubat\'ta Sasalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Evlerinin önünde park halindeki ciplerinin yandığını gören Murat Osmanoğlu (54) ve eşi Özlem Osmanoğlu (46), alevleri söndürmek için dışarı çıktı. Bu sırada Ali Aksoy, para anlaşmazlığı yaşadığı damadı Murat Osmanoğlu ile kızı Özlem\'e pompalı tüfekle ateş açtı. Murat Osmanoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Özlem Osmanoğlu ağır yaralandı. Kaçan Aksoy ise İzmir\'in Dikili ilçesinde yakalanıp, tutuklandı.

Ali Aksoy hakkında iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasına sanık Ali Aksoy ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada önce tanıklar dinlendi.

Ardından savcı mütalaasında sanık Ali Aksoy\'un \'Tasarlayarak öldürmek\' ve \'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs\' suçlamasıyla iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını, kızına olan öldürme girişiminin teşebbüste kalması sonucu TCK\'nın 35. maddesi gereğince cezasında indirim yapılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Son sözü sorulan Aksoy, daha önceki savunmasını kabul ettiğini belirterek, \"Takdir mahkemenindir\" dedi. Sanık avukatı da Aksoy\'un tahliyesini talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Aksoy\'un damadı Murat Osmanoğlu\'nu ‘Tasarlayarak öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Duruşmadaki iyi hali ve pişmanlığını belirtmesi nedeniyle bu ceza müebbet hapis cezasına indirilirken, kızı Özlem Osmanoğlu\'nu öldürmeye teşebbüsten ise 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FOTOĞRAFLI