Damat cinayeti davasında tanıklar dinlendi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, aile içi anlaşmazlık nedeniyle cipini ateşe verdiği damadını öldürdüğü, kızını da yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Ali Aksoy\'un (70) yargılanmasına devam edildi.

Olay, geçen 8 Şubat\'ta Sasalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Evlerinin önünde park halindeki ciplerinin yandığını gören Murat Osmanoğlu (54) ve eşi Özlem Osmanoğlu (46), alevleri söndürmek için dışarı çıktı. Bu sırada, iddiaya göre, Ali Aksoy, para anlaşmazlığı yaşadığı damadı Murat Osmanoğlu ile kızı Özlem Osmanoğlu\'na pompalı tüfekle ateş açtı. Murat Osmanoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Özlem Osmanoğlu ağır yaralandı. Kaçan Aksoy ise daha sonra İzmir\'in Dikili ilçesinde yakalandı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Ali Aksoy hakkında \'Tasarlayarak öldürmek\' ve \'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs\' suçlamasıyla iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Karşıyaka 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.

Davanın bugün görülen duruşmasında tarafların avukatları ile tanıklar M.A. ve Ö.Ş. hazır bulunurken, tutuklu sanık Ali Aksoy katılmadı. Duruşmada önce tanıklar dinlendi. Sanık Ali Aksoy’un cipi yakmak için benzin aldığı öne sürülen akaryakıt istasyonunda çalışan tanık M.A., araç dışında izin kağıdı olmadan şişe ve benzeri şeylere yakıt satmanın yasak olduğunu söyledi. Ayrıca M.A., sanığın yakıt aldığı sırada kendisinin akaryakıt istasyonunda olmadığını, o dönemde istasyonda kamera olmadığı için kayıt yapılamadığını belirtti. Diğer tanık Ö.Ş. ise olaya şahit olmadığını, sadece eve giderken bir aracın yandığını ve aracın yanında hareketsiz yatan birinin olduğunu gördüğünü söyledi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından, daha önceki duruşmada, sanık Ali Aksoy ile hayatını kaybeden Murat Osmanoğlu’nun arasında bir ev alışverişi nedeniyle husumet olduğu iddiaları üzerine Karşıyaka Tapu Müdürlüğü’ne yazılan yazıya gelen cevap okundu. Yazıda, sanık ile Osmanoğlu arasında herhangi bir gayrimenkul satışının olmadığı ifade edildi. Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmalara katılmayan tanığın zorla getirilmesine, sanık Aksoy’un bir sonraki duruşmada hazır bulunması için cezaevine yazı yazılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

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