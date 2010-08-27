Damat bütün aileye tecavüz etti!

T24- Tekirdağ'da bir mermer fabrikasında işçi olarak çalışan 44 yaşındaki T.S., eşine tecavüz eden kayınpederinden intikam almak için kayınvalidesine ve baldızına tecavüz etti, küçük baldızını ise taciz etti. T.S. 3 kadının şikayeti üzerine tutuklanarak cezaevine konuldu.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, 50 yaşındaki H.Ü. 13 yıl önce T.S. ile evlenen öz kızı 30 yaşındaki A.S.’ye 12 yıl önce tecavüz etti ve daha sonra şikayet üzerine tutuklandı. 15 yıl ceza alan H.Ü. halen Tekirdağ Kapalı Cezaevi'nde cezasını çekerken, Eşiyle evliliğini sürdüren T.S. ise, iddiaya göre 2 yıl önce kendisinden 4 yaş büyük olan kayınvalidesi 48 yaşındaki H.Ü.'ye evinde zorla tecavüz etti. Yaşananları başkasına anlatması durumunda öldürmekte tehdit ederek birkaç kez daha zorla birikte oldu. T.S., yine iddiaya göre bu yıl içinde de evli baldızı A.D.’ye tecavüz etti ve olayı başkasına söylemesi durumunda öldürmekle tehdit etti. Kayınvalidesi ve baldızına tecavüzle yetinmeyen T.S., son olarak da küçük baldızı 17 yaşındaki T.Ü.'yü elle taciz etti.



‘ÇIPLAK FOTOĞRAFIN VAR’ DİYE ŞANTAJ

Geçtiğimiz hafta ise T.S., tecavüz ettiği büyük baldızı A.D.'yi telefonla arayarak elinde çıplak fotoğrafları olduğunu, kendisi ile birlikte olmazsa bu fotoğrafları internette yayınlayacağı söyledi.

Tehditlere daha fazla dayanamayan A.D. olayı annesi H.Ü. ve kızkardeşi T.Ü.'ye anlattı. Bunun üzerine anne H.Ü., damadının kendisine de tecavüz ettiğini, T.Ü. ise taciz edildiğini anlattı. Anne ve 2 kızı polis merkezine giderek T.S.’den şikayetçi oldu. Polisin, çalıştığı fabrikada gözaltına aldığı T.S. suçlamaları kabul etti.



‘İNTİKAM İÇİN YAPTIM’

Polise verdiği ifadesinde, eşinin öz babası tarafından tecavüze uğramasını hazmedemediğini belirten T.S, “12 yıl önce kayınpederim eşime tecavüz etti. Ben de kayınvalidem ve baldızımla birlikte olarak eşimin intikamını aldım. Ancak çıplak fotoğraflarla şantaj yapmadım. Ben kimsenin fotoğrafını çekmedim. Küçük baldızımı da taciz etmedim” dedi.



TUTUKLANDI

Polis teknik ekibi, T.S.'nın bilgisayarında yaptığı incelemede çıplak fotoğraflara rastlayamadı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen T.S. ‘Tecavüz ve cinsel saldırı’ suçundan tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevi'ne konuldu.