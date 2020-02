Damat, beline bağlanan şişeyle ayran yapıncaya kadar oynadı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde Cansu Can ile hayatını birleştiren Hüseyin Balcı, düğün öncesi beline bağlanan, içi yoğurt ve su dolu pet şişeyle oynadı. Balcı, çalan müzikle, şişedeki yoğurt ve su ayran oluncaya kadar oynarken, davetliler de gülümseyerek ve alkışlarla damada eşlik etti.

Nazilli\'nin kırsal Arslanlı Mahallesi\'nde oturan, Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş.\'de şoför Hüseyin Balcı, Cansu Can ile dünyaevine girdi. Balcı, düğün öncesi yörede unutulan bir geleneği canlandırarak, gelin Can\'ı babaevinden almaya deveyle gitti. Gelini babasının evinden çıkarıp deveye bindiren damat, davul- zurna eşliğinde mahallede tur attı. Gelini deve üstünde görenler tebessüm ederek fotoğraf çekti. Ardından çift, düğün salonunun önüne geldi.

Düğün öncesi ise Hüseyin Balcı, beline bağlanan, içi yoğurt ve su dolu pet şişeyle oynadı. Davetlileri gülümseten sürpriz sırasında Balcı, çalan müzikle, şişedeki yoğur ve su ayran oluncaya kadar oynadı. Davetliler de gülümseyerek ve alkışlarla damada eşlik etti. Ayrıca kurulan ocakta, damada patates kızartması yaptırıldı. Sonrasında gelin ve damat salona girdi.

Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, damadın Aydın Büyükşehir Belediye İmar A.Ş.\'den mesai arkadaşları ve çiftin yakınlarının katıldığı düğünle Cansu Can ve Hüseyin Balcı, hayatlarını birleştirdi.



FOTOĞRAFLI