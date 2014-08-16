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Yaşam

Damat 13, gelin 16 yaşında!

Bursa'da 13 ve 16 yaşlarındaki iki çocuk evlendirildi. Düğünden sıkılıp oyun oynamaya gitmek isteyen 13 yaşındaki damat zor ikna edildi

16 Ağustos 2014 15:42

Bursa'nın Merkez Yıldırım İlçesi'nde oturan 13 yaşındaki C.Ş., ailesi tarafından kendisinden 3 yaş büyük, aynı mahallede oturan komşularının kızı N.P. ile evlendirildi. 

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, 'beşik kertmesi' çocuklar mahallede yaptıkları düğün ile evlendirdi. N.P.'nin gelinlik giydiği düğün, bir gece öncesinden kına gecesiyle başladı. Sabaha kadar eğlenen davetliler, bir sonraki gün gelin almaya gitti.

Ardından mahalle arasında düzenlenen düğünde, gelin ve damat karşılıklı olarak dans edip, göbek attı. Bir ara oynamaktan sıkılıp, "Arkadaşlarımın yanına gidiyorum" diyerek düğün alanından ayrılan küçük damat, güçlükle ikna edilerek getirildi. 

Gelin ile damat arasındaki yaş ve boy farkının kendileri için önemli olmadığını söyleyen aileleri, "Biz çocuklarımızı birbirlerine sadık kalmaları için yaptığımız düğün ile evlendirdik. Erkek tarafı başlık parası dahi ödedi. Çocuklarımızın resmi nikahlarını yaşları tutunca kıyacağız" dedi.

 

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