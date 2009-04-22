Damarda eriyen stent

Şeker kamışı ve mısırdan yapılan stent takıldıktan sonra 6 ay içinde erimeye başlıyor, iki yılda yok oluyor.



Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon insana damar tıkanıklığı nedeniyle stent takılıyor. Aşırı kolestrol nedeniyle tıkanan veya kapanan kalp damalarına takılan “alüminyum kafes”, damarı genişleterek açıyor ve kanın damarlarda tekrar dolaşmasını sağlıyor. Ancak bu alüminyum kafesin yani stent’in damarda uzun süre kalması bazı problemleri de beraberinde getirebiliyor.



Eski stentler kullanışsız



Stent bazı hallerde x-ışınlarını veya MRI Scan’lerin çekilmesini engelleyebiliyor. Ya da alyuvarları tutarak, kanın pıhtılaşmasını ve damarların sertleşmesine neden olabiliyor. Yeni Zelandalı bilim insanları, bilimde devrim niteliğinde bir yenilikle, damar içinde zamanla eriyebilen bir stent geliştirdiğini açıkladı.



Abbot Laboratories tarafından geliştirilen ve Auckland’deki Mercy Angiography Birimi tarafından 30 hasta üzerinde başarıyla denen “eriyebilen stent”, aslında ortalama stent’ten farksız. Ancak alüminyum yerine, şeker kamışı ve mısırdan elde edilen poliaktik asitten üretiliyor. Damara takıldıktan 6 ay sonra, vücuda zarar vermeden yavaş yavaş erimeye başlıyor. 2 yıl içinde de tamamen ortadan yok oluyor.



Araştırmayı yürüten Prof. John Ormiston, yeni stentin 2012 yılından itibaren Avrupa ve Amerika’da kullanılmaya başlanacağını söyledi.

