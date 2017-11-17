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Yaşam

Damar yolu bulunamayan idam mahkumunun cezası, 2019'a ertelendi

ABD'de ölüm cezası alan mahkumun infazı için damar yolu yarım saat boyunca bulunamadı

17 Kasım 2017 00:06

ABD'de ölüm cezası alan bir mahkumun infazı, ceza infaz yetkililerinin ölümcül ilaçları verecek damarı bulamaması nedeniyle ertelendi. 

Ohio'da yaşanan olay, ABD tarihinde üçüncü kez meydana geldi.

69 yaşındaki Alva Campbell adlı mahkumun infazı, yetkililerin 30 dakika boyunca damar bulma çabalarının sonuçsuz kalışının ardından, 15 Kasım Çarşamba günü durduruldu.

Campbell'ın avukatı David Stebbins, idarecilerin bir noktada, infazın gerçekleşebileceği şekilde iğne taktığını fark etti ancak müdür yardımcısı iğnenin çekilmesi talimatını verdi.

Campbell'ın infaz saatini beklerken televizyon izleyerek vakit geçirdiği, girişimin durdurulacağının bildirilmesinin ardından ise göz yaşlarına hakim olamadığı belirtildi.

ABD'li mahkum için bir sonraki infaz girişimi tarihi, Cumhuriyetçi Vali John Kasich tarafından 5 Haziran 2019 olarak belirlendi.

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