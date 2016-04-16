Damadına kurşun yağdırırken kendini vurdu!

İstanbul Bahçelievler'de bulunan Metroport Alışveriş Merkezi'nde emekli polis kızından ayrılmak isteyen damadına kurşun yağdırdı, yanlışlıkla kendini de vurdu.

DHA'da yer alan habere göre, emekli bir güvenlik görevlisi, damadı ile birlikte Metroport AVM'ye gelerek yemek katına çıktı. Bir süre oturan kayınpeder ve damat sebebi bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Ve emekli güvenlik görevlisi silahını çekerek damada ateş açtı. Bu sırada çıkan arbedede ise kayınpeder kendini de bacağından vurdu. AVM yetkilileri yaralı şahısların hastaneye kaldırıldığını belirtirken, kayınpederin durumunun hafif olduğunu damada ise acil müdahale edildiğini bildirdiler.

AVM yönetiminden açıklama

Sosyal medyada bir anda AVM'ye silahla nasıl girildiğine dair çıkan tartışmalara da değinen Metroport yetkilileri, "Emekli güvenlik görevlisi olduğu için silah taşıma ruhsatı bulunuyor. Bu nedenle güvenlikten silahla geçebildi" dediler.