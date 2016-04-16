T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Damadına kurşun yağdırırken kendini vurdu!

Yaralanan kayınpederin durumunun hafif olduğu, damadın ise ağır olduğu belirtildi

16 Nisan 2016 16:51

İstanbul Bahçelievler'de bulunan Metroport Alışveriş Merkezi'nde emekli polis kızından ayrılmak isteyen damadına kurşun yağdırdı, yanlışlıkla kendini de vurdu.

DHA'da yer alan habere göre, emekli bir güvenlik görevlisi, damadı ile birlikte Metroport AVM'ye gelerek yemek katına çıktı. Bir süre oturan kayınpeder ve damat sebebi bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Ve emekli güvenlik görevlisi silahını çekerek damada ateş açtı. Bu sırada çıkan arbedede ise kayınpeder kendini de bacağından vurdu. AVM yetkilileri yaralı şahısların hastaneye kaldırıldığını belirtirken, kayınpederin durumunun hafif olduğunu damada ise acil müdahale edildiğini bildirdiler.

 

AVM yönetiminden açıklama

 

Sosyal medyada bir anda AVM'ye silahla nasıl girildiğine dair çıkan tartışmalara da değinen Metroport yetkilileri, "Emekli güvenlik görevlisi olduğu için silah taşıma ruhsatı bulunuyor. Bu nedenle güvenlikten silahla geçebildi" dediler.

ETİKETLER

damatkurşun yağdırdıyaralıağırdurumuistanbulbahçelievleravmkendini vurdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24