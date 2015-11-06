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Yaşam

Damadın şakasına sinirlenen nikah memuru salonu terk etti

Muğla'da "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna şaka amaçlı 'hayır' yanıtı veren damat, nikah memurunu kızdırdı

06 Kasım 2015 18:45

Muğla'nın Milas ilçesinde "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna damadın şaka yaparak "Hayır" yanıtı vermesine sinirlenen nikah memuru, töreni yarıda bırakarak salonu terk etti.

Milas'ta, Dilek Berberler ve İsmail Üstün çifti, dünyaevine girmek üzere Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'na gelerek nikah masasına oturdu.

Milas Belediyesinde görevli nikah memuru, usul gereği gelin adayına "Hiçbir baskı altında kalmadan evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" diye sordu. Gelinin "Evet" cevabının ardından nikah memuru aynı soruyu, damat İsmail Üstün'e yöneltti. Nikah memuru, damadın gülümseyerek "Hayır" cevabı vermesi üzerine kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Damadın cevabına sinirlenen nikah memuru, masadaki evraklarını toplayıp "Şakayı başkasının yanında yaparsın" diyerek salonu terk etti. Damat Üstün, şaka yaptığını söylese de memurun dönmemesi üzerine gelin Berberler de damada "Aferin, çok güzel oldu" diye tepki gösterdi. Bir süre sonra salona tekrar dönen nikah memuru, çifti evlendirdi.

 

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