T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Damadın şakası nikah iptal ettirdi

Nikah memurunu ne gelin, ne damat ne de polis ikna edebildi

21 Nisan 2018 21:49

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde nikah masasına oturan Hatice Koşman ve Turgut Dinçeri’nin mutluluğu, damadın şakası nedeniyle kısa sürdü.

Nikah memuru Ali Akça'nın "Hatice Koşman'ı eş olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna, damat Dinçeri, "Hayır demek ne mümkün" cevabını vermesi üzerine nikah iptal oldu.

Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikahı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur Akça'yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi.

ETİKETLER

manisaturgutlunikahiptal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24