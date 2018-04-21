Damadın şakası nikah iptal ettirdi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde nikah masasına oturan Hatice Koşman ve Turgut Dinçeri’nin mutluluğu, damadın şakası nedeniyle kısa sürdü.

Nikah memuru Ali Akça'nın "Hatice Koşman'ı eş olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna, damat Dinçeri, "Hayır demek ne mümkün" cevabını vermesi üzerine nikah iptal oldu.

Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikahı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur Akça'yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi.