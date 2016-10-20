Damacanaları kullanma süresi uzadı, 3 yıldan 5 yıla çıktı

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında yönetmelikte değişiklik yaptı. Buna göre, damacanalar, 3 yıl değil 5 yıl kullanılacak, içme kullanma sularında asgari klor seviyesi 0.2 mg/L olacak, belediyeler klor seviyesini ayarlamak için otomatik klorlama cihazları takmak zorunda kalacak.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, buna göre içme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klorun yanı sıra klorlu bileşikler de kullanılabilecek. Su deposunda suyun debisine ve basıncına göre ayarlanabilen otomatik klorlama cihazları ile dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyi 0.2 mg/L’nin altında olamayacak. Klorun üst sınırı ise yine 0.5 mg/L olarak aynı kaldı.

Otomatik klorlama cihazı 8 ayda takılacak

Belediyeler, suyun debisi ve basıncına göre ayarlanabilen otomatik klorlama cihazlarını 8 ay içinde taktırmakla yükümlü kılındı.

Damacanalar 5 yıl kullanılabilecek

2013 yılında yapılan yönetmelik değişikliğiyle damacanaların üretim tarihinden itibaren en fazla üç yıl veya 75 kez kullanılabileceği hükmü getirilmişti. Ancak bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle 3 yıl sınırı ‘5 yıl’ olarak değiştirildi. En fazla 75 kere kullanılabileceği hükmünde ise değişiklik yapılmadı.