Damacana suda tehlike!

Damacana sularının mikrobiyolojik incelemesi sonucunda, suların yüzde 53.1’inde mikroba rastlandı.



Ankara'da damacana sularının mikrobiyolojik incelemesi sonucunda, suların yüzde 53.1’inde mikrobik etkenlerin pozitif olduğu bildirildi.



Sağlık Araştırmaları Sitesi’nde yer alan çalışmaya göre, Araştırma Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Akademisi lojmanlarında, Doç. Dr. Ö.Faruk Tekbaş ve arkadaşları tarafından yürütüldü. Araştırma kapsamında GATA lojmanları bölgesinde bulunan 400 evde kullanılan damacana suyundan numunesi alındı.



Yüzde 10’u uygun değil



Mikrobiyolojik incelemesi sonucunda, damacana sularının yüzde 10.2’sinin bulanıklık ve renk açısından, yüzde 99’unun sülfat, kalsiyum ve potasyum açısından, yüzde 98’inin sodyum ve magnezyum açısından, yüzde 94.9’unun klor ve yüzde 14.3’ünün nitrit açısından uygun olmadığı sonucuna ulaşıldı.



Alınan su numunelerinde mikrobiyolojik üremenin ve suların anyon-katyon değerlerinin yüksek olduğunun belirlendiği araştırmada, mikrobiyolojik kirliliğin nedeninin ise pompa temizliğine gereken önemin verilmemesi olabileceği belirtildi.



Çalışmaya dahil edilen katılımcıların yüzde 90'ının damacana suyu kullandıkları, söz konusu kullanıcıların yüzde 50’sinin damacana pompasını hiç değiştirmedikleri, yüzde 15.3’ünün de pompayı hiç temizlemedikleri saptandı. Damacana suyu kullanan kişilerin damacanalarının pompalarını haftada 1 kez klorlu suyla temizlemeleri öneriliyor.

