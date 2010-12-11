Damacana su sparişi gelmeyince olanlar oldu

T24 - Hiçbirine hissettirmeden biri eşi üç kadınla aynı anda yaşayan Zafer Bozbey’in foyasını sucu ortaya çıkardı. Sipariş ettiği suyun karşı sitede başka bir eve gönderildiğini öğrenen kadın baskın yaptı ve eşini sevgilisiyle yakaladı.



Zengin sevgili de adamın evli olduğunu ve üstelik kendi aldığı evde başka sevgilisiyle yaşadığını avukatı aracılığıyla öğrendi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

İlaç firması çalışanı Zafer Bozbey’in 12 yıllık karısı H. Bozbey, telefonla evine su sipariş etti. Su bir türlü gelmeyince H. Bozbey, firmayı aradı. Görevli, kayıtlara göre kendilerine bildirilen Zafer Bozbey’e ait eve suyun gönderildiğini söyledi. Bunun üzerine H. Bozbey, Zafer Bozbey adına suyun gönderildiği adresi istedi.





İkinci ev 500 metre ötede



Sucu, H. Bozbey’e, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki karşı sitede bulunan Zafer Bozbey’e ait dairenin adresini verdi. H. Bozbey, bir ilaç firmasında çalışan eşinin sürekli seyahatlere gitmesi, ayda sadece üç-beş gününü evde geçirmesinden şüphelendi. Zafer Bozbey’in seyahatte olduğunu söylediği bir gün, su firmasından aldığı adrese giden H. Bozbey, eşini M.E. adlı bir kadınla yakaladı.

Aynı günlerde Zafer Bozbey’le nişanlanan ve evlenme hayalleri kurarken terk edilen F.K. isimli iş kadını da “Bir daire ve 1 milyon lira para kaptırdığını” iddia ederek Bozbey hakkında, Ankara 8’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne “tapu iptali” davası açtı. F.K. nişanlısının evlenme vaadi ve iş kurma bahanesiyle kendisini dolandırdığını iddia etti, avukatı İdil Güzelocak aracılığı ile Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı’na, “Dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bu konudaki soruşturma sürüyor.

‘Bekârım’ diye tanıtmış

Avukat Güzelocak, Bozbey’e bir türlü tebligat ulaşmayınca “Mernis” programından kimlik sorgulaması yaptırdı. Kendisini iş kadını F.K.’ye bekar olarak tanıtan ve 2 yıldır aynı evde yaşayan Zafer Bozbey’in kayıtlarda Eryaman Köroğlu konutlarındaki adresinde ikâmet ettiği ve H. Bozbey ile evli olduğu ortaya çıktı. Bozbey’in, zengin sevgilisinin aldığı evde de diğer sevgilisi M.E. ile oturduğu anlaşıldı.

Olay zincirleme çözüldü

Avukat Güzelocak, tebligatı adı geçen adrese yaptı. Kocasını, karşı sitede başka kadınla yakalayan H. Bozbey, bir gün sonra eline ulaşan mahkeme tebligatıyla Zafer Bozbey’in diğer sevgilisini de öğrenmiş oldu. H. Bozbey, 24 Haziran’da eşi Zafer Bozbey’den tek celsede boşandı.



