Damacana, Okan Bayülgen'i RTÜK cezasından kurtardı!

Televizyonlardaki en ufak müstehcen sahneleri affetmeyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Okan Bayülgen'in sunduğu 'Dada Dandinista' adlı programda , şarkıcı Sibel Meriç'in göğsünün açılmasına ceza kesmedi. Sibel Meriç'in göğsünün açılması sonrasında Bayülgen'in kamera açısına, "damacana" koyarak durumu toparlamaya çalışması ve Meriç'in verilen reklam arasında kıyafetini değiştirmesi, RTÜK tarafından "iyi niyetli çaba" olarak değerlendirildi.

‘İyi niyetli çaba var’

Radikal’de yer alan habere göre, RTÜK uzmanları, Bayülgen'in sunduğu ve Sibel Meriç'in katıldığı Dada Dandinista adlı program hakkında rapor hazırladı. Raporda, "yayınlar genel ahlaka aykırı olamaz" hükmümün ihlal edildiği belirtilerek ceza istendi. Üst Kurul,'un yaptığı değerlendirmede, Meriç'in kıyafetini değiştirmesi ve Bayülgen'in dekolteyi kapatacak şeklide kamera önüne damacana koymasını, "iyi niyetli çaba" olarak değerlendirerek ceza vermedi.