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Dama çıktığı merdivenin kırılması sonucu düşüp öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da çuvaldaki biberi kurutmaya bırakmak için dama çıkmak isteyen Süleyman Sabri Abacı (55) ağaçtan yapılan merdivenin kırılması sonucu düşerek yaşamını yitirdi

08 Eylül 2018 19:56

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da çuvaldaki biberi kurutmaya bırakmak için dama çıkmak isteyen Süleyman Sabri Abacı (55) ağaçtan yapılan merdivenin kırılması sonucu düşerek yaşamını yitirdi.
​Olay, sabah saatlerinde Haliliye ilçesi kırsal Anas Mahallesi\'nde meydana geldi. Kurutmak istediği çuvaldaki biberi (isot) dama çıkarmak isteyen Süleyman Sabri Abacı, ağaç merdivenin kırılması sonucu beton zemine düştü. Yaralanan Abacı, çağırılan ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürüldü. Ancak Abacı, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Abacı\'nın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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